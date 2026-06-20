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Antidotum Airshow Leszno 2026. "Prosimy o przygotowanie się"

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W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Sobotnie burze po raz kolejny zagrażają pokazom lotniczym Antidotum Airshow Leszno. W godzinach popołudniowych nad Wielkopolskę wkraczają gwałtowne zjawiska atmosferyczne, a organizatorzy zdecydowali się na zawieszenie imprezy ze względów bezpieczeństwa.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi w zachodniej Polsce organizatorzy imprezy Antidotum Airshow Leszno w województwie wielkopolskim poinformowali o zmianie programu. "Spodziewamy się zmiany pogody oraz możliwej burzy około godziny 17-17.30" - napisali w mediach społecznościowych.

ŚLEDŹ RADAR BURZ I OPADÓW W TVNMETEO.PL

Organizatorzy zaapelowali do gości o przygotowanie się na potencjalne utrudnienia. Jak wyjaśnili, w przypadku konieczności opuszczenia terenu każdy posiadacz ważnego biletu będzie mógł wrócić na teren imprezy, jeżeli pokazy będą kontynuowane.

Burze w Polsce. Utrudnienia w piątek

W związku z piątkowym załamaniem pogody organizatorzy imprezy zdecydowali się na jej przerwanie. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie pokazujące, do jakich zniszczeń doszło wskutek burzy. W sobotę organizatorzy poinformowali, że zmienili program imprezy tak, by uniknąć problemów związanych z przejściem kolejnych burz nad Polską.

Jak podał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę o godzinie 17.30 silne burze przemieszczały się w kierunku Poznania, Leszna i Wrocławia

Źródło: Antodotum Airshow Leszno, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Lesznoburza
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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