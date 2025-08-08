Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

Prawie 20 stopni Celsjusza - taka wartość pojawiła się w piątek rano na termometrach w Bielsku-Białej. Anomalia związana jest ze zjawiskiem wiatru fenowego. Chociaż warunki do powstania halnego nie są idealne, związane z nim ocieplenie było odczuwalne w wielu regionach.

Jak podał w piątek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 5 najwyższa temperatura została zanotowana na stacji synoptycznej w Bielsku-Białej - 19,5 stopnia Celsjusza. Na innych południowych stacjach pomiarowych wartości były mniej imponujące, ale i tak stosunkowo wysokie.

Temperatura w piątek 8.08 o godz. 5 IMGW

Nieidealne warunki

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, wzrost temperatury na południu kraju powiązany jest z efektem fenowym. Z gór w kierunku dolin wiał południowy ciepły wiatr, który ogrzewa i osusza spadające powietrze, w efekcie czego dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury. Nazywa się go fenem, a w Tatrach mówi się na niego halny.

- Nie są to idealne warunki dla efektu fenowego ale jak widać po wartościach temperatury jak i prędkości wiatru na stacji Bielsko-Biała, mamy z nim do czynienia - tłumaczył.

Dlaczego warunki do powstania halnego nie są idealne? Synoptyk wyjaśnił, że wraz z wysokością kierunek wiatru skręca na zachodni, ale do wysokości około 1000 metrów jest on niemal południowy - stąd efekt gwałtownego ocieplenia powietrza po zawietrznej stronie Tatr.

Temperatura w piątek 8.08 o godz. 8 IMGW

Prędkość i kierunek wiatru w piątek 8.08 o godz. 8 IMGW

Zjawisko to możemy zaobserwować na diagramie aerologicznym i umieszczonym na nim pionowym profilu wiatru. Zobrazowany on jest w postaci charakterystycznych "chorągiewek" znajdujących się na prawo od głównego wykresu. Efekt fenowy determinowany jest przez te najniższe, czyli najbliższe powierzchni Ziemi.

- Do wysokości 400-600 m kierunek wiatru jest południowy, a do wysokości 800-1500 m południowo-zachodni. Dopiero powyżej 1500 m skręca na zachodni - tłumaczył synoptyk.

Sondaż aerologiczny 8.08.25 wykonany w Tarnowie IMGW

