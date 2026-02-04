Logo TVN24
Polska

Gołoledź. Alert RCB dla dużej części kraju

Opady marznące, gołoledź, ślisko
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed marznącymi opadami oraz gołoledzią. SMS-owe ostrzeżenia otrzymali odbiorcy przebywający w północnych i centralnych pasach kraju.

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w środę osoby przebywające na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);
  • lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
  • dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju obowiązują alarmy drugiego lub pierwszego stopnia.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

