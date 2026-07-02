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Silny wiatr i burze. Alert RCB w dwóch województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

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Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Warunki biometeo
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Alert RCB przed silnym wiatrem został wysłany do odbiorców w dwóch województwach. Nadchodzące godziny mają im przynieść silne podmuchy wiatru, lokalne burze i potencjalne przerwy w dostawach prądu.

"Uwaga! W nocy i jutro (03.07) silny wiatr, lokalnie burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - wiadomość o takiej treści otrzymali odbiorcy na terenie województw zachodniopomorskiego (powiaty: kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński) i pomorskiego (powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski, pucki).

Przed trudnymi warunkami pogodowymi ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek podmuchy w północnej części kraju mogą rozwijać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
Tagi:
Alert RCBpogodawiatr
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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