Pogoda Radar i mapa opadów. "Miks opadów" nad Polską. Gdzie spadnie śnieg Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Ventusky

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, we wtorek nadal dominują chmury i typowo zimowy "miks opadów". Składa się na to deszcz, deszcz ze śniegiem, marznący śnieg i same opady śniegu. Jedynie na zachodzie pojawi się więcej przejaśnień, a w drugiej części dnia również lokalne rozpogodzenia - tam opady stopniową zanikną.

Poza tym nad Polską znajduje się kilka stref opadów. Na północy kraju przeważają opady mieszane deszczu ze śniegiem, w dzień przechodzące w sam deszcz. W centrum Polski spodziewać się można opadów mokrego śniegu, które w ciągu dnia przechodzić będą w śnieg z deszczem. Na południu i południowym wschodzie cały czas - choć z przerwami - utrzymają się opady śniegu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Uwaga na śnieg i śliskie drogi. Ostrzeżenia IMGW

🌧️ Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 96 h



Najbliższe 4 dni pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów o charakterze zimowym. Napływa chłodniejsze, wilgotne powietrze arktyczne.#imgw #meteo #pogoda pic.twitter.com/pd9niNyoyG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 23, 2026 Rozwiń

Napada śniegu

Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie prognozowany jest niemalże wszędzie w rejonie podgórskim i górskim. W górach, na samych krańcach południowo-wschodnich i częściowo południowych (Beskid Śląski, Żywiecki, Tatry i Podhale, Beskid Sądecki, Niski czy Bieszczadach) pokrywa śnieżna wzrośnie o około 10 centymetrów. Lokalnie może tego śniegu napadać nawet o 15 cm więcej, a na szczytach gór punktowo nawet 20 cm.

Dodatkowo w górach mogą pojawić się okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W wielu miejscach na drogach będzie bardzo ślisko, nawet poza strefami opadów - tam mokre nawierzchnie w godzinach nocnych, porannych i wieczornych szybko będą zamarzać i tworzyć lokalnie niewielką warstwę gołoledzi.

Radar i mapa opadów. Pogoda w Polsce