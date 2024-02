Pył znad Sahary przywędruje do Europy. Jest szansa, że dotrze do Polski

Pył znad Sahary dotrze w piątek do zachodniej i południowo-zachodniej części Europy. Przywędruje wraz z napływem zwrotnikowego powietrza znad Afryki. Niewielkie ilość pyłu mogą dotrzeć także do części Polski.

W piątek do części kraju może dotrzeć saharyjski pył - poinformował w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika to z prognozy numerycznej opracowanej przez Regionalne Centrum ds. Pyłu (WMO w Barcelonie).

Pył znad Sahary. Gdzie pojawi się w Polsce?

- Śladowe ilości pyłu saharyjskiego mogą dotrzeć w piątek wieczorem do zachodniej Polski - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - Taki epizod jest możliwy z uwagi na to, że mamy do czynienia z południową cyrkulacją. Napływa do nas zwrotnikowe powietrze znad Afryki - dodał.