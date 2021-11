Pogoda na jutro - środa 1.12. Część kraju ciepła, część mroźna

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W południowej i wschodniej części Polski popada śnieg i deszcz ze śniegiem - lokalnie marznący. W górach dosypie śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr w północnej części kraju będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, a w południowej części umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa 1.12

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-80 km/h.