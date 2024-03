Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 11.03. Kolejne godziny będą pogodne tylko w niewielkiej części kraju - nad wieloma regionami pojawią się deszczowe chmury i powieje dość silny wiatr. Dzień również przyniesie nam zachmurzone niebo, porywisty wiatr i opady deszczu.

Pogoda na noc

Noc na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz Podlasiu zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach spodziewane jest duże zachmurzenie i opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę na zachodzie Polski i 60-80 km/h w części wschodniej. W strefie brzegowej porywy mogą sięgnąć ponad 90 km/h.

Pogoda na jutro - poniedziałek 11.03

W poniedziałek w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Popada deszcz do 4 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo wschodni wiatr na wschodzie kraju okaże się umiarkowany i dość silny (w porywach rozwijając prędkość do 50-70 km/h), zaś na zachodzie - słaby i umiarkowany. W strefie brzegowej możliwe będą porywy do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Okresowo popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Umiarkowany i dość silny, rozwijający w porywach 60-80 km/h wiatr powieje z kierunków wschodnich. Barometry pokażą o północy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zapanuje na ogół pochmurna, deszczowa aura. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 8 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach sięgając 40-60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo z porywami sięgającymi 60-80 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu i wschodu, rozwijając w porywach prędkość do 60 km/h. Barometry w południe pokażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy pochmurne z opadami deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresowo osiągający w porywach prędkość 40-60 km/h. O północy ciśnienie wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie. Niebo będzie nieznacznie się przejaśniać, ale popada również deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na termometrach minimalnie zobaczymy 9 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo osiągający w porywach prędkość 40-60 km/h. Barometry o północy wskażą 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Popada również deszcz. Termometry wskażą 15 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurna i deszczowa noc czeka mieszkańców Krakowa. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z kierunków wschodnich, sięgający w porywach 40-60 km/h. O północy zobaczymy na barometrach 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale i z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 980 hPa.

