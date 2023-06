Pogoda na dziś - poniedziałek, 5.06. Na termometrach nawet 25 stopni. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz

W poniedziałek dopisze słoneczna aura. Dopiero w drugiej części dnia, na południu kraju, wzrośnie zachmurzenie. Pod koniec dnia lokalnie na krańcach południowych i południowo-zachodnich wystąpi słaby, przelotny opad deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Warunki biometeo - poniedziałek, 5.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 30 do 60 procent. Niemal wszędzie będzie ciepło, tylko mieszkańcy północno-wschodniej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się korzystne, tylko na krańcach południowo-zachodnich -neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się słoneczny i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24-25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni skręcający na południowo-wschodni. Barometry wskażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska , Gdyni i Sopotu czeka słoneczny poniedziałek. Termometry pokażą maksymalnie 18-22 st. C. Wiatr umiarkowany, będzie wiał ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Poniedziałek upłynie w Poznaniu pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna sięgnie 24-25 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Pod koniec dnia możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24-25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Barometry pokażą w południe 1005 hPa.