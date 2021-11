Pogoda na dziś - niedziela 07.11. Chłodno, deszczowo i miejscami wietrznie

Pogoda na dziś zapowiada się deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Prognozowane są także silniejsze porywy wiatru.

Pogoda w niedzielę przyniesie pochmurne niebo z niewielkimi rozpogodzeniami. Początkowo na północnym zachodzie, a w ciągu dnia także na pozostałym obszarze kraju pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu i w górach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 40-50 km/h, a na Wybrzeżu do 50-70 km/h.

Warunki biometeo w niedzielę 07.11

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północy i zachodzie Polski. W większości kraju zrobi się chłodno, jedynie w południowo-wschodnich regionach wystąpi komfort termiczny. Biomet będzie na ogół niekorzystny, jedynie na południowym wschodzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę 07.11 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane, które w ciągu dnia będzie wzrastać do całkowitego. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i w porywach silny wiatr, który w porywach może rozpędzać się do 40-50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu i zachodu. Jego porywy mogą osiągać do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 8 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny - do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Rano bezchmurnie, możliwe mgły. W ciągu dnia chmur zacznie jednak przybywać. Temperatura maksymalna sięgnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

