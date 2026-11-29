Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: POLSA

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Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) od kilku dni przygląda się procesowi deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-2E (ZQ-2E). Została ona wyniesiona w przestrzeń kosmiczną 13 maja z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Deorbitacja chińskiej rakiety. Najnowszy komunikat POLSA

W nowym komunikacie, opublikowanym w niedzielę, POLSA przekazała informacje dotyczące aktualnych wyliczeń momentu wejścia rakiety w ziemską atmosferę. Zgodnie z najnowszymi szacunkami dojdzie do tego między godziną 14.17 w poniedziałek 30 listopada a godz. 11.09 we wtorek 1 grudnia. Nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na godz. 00.43 1 grudnia z marginesem błędu 10 godzin i 26 minut w obie strony nad Ameryką Środkową, ale może ulec zmianie.

Poprzednie analizy zakładały prawdopodobieństwo przebiegu trasy przelotu członu rakiety nad Polską. Według najnowszej aktualizacji tak się nie stanie, jednak eksperci zaznaczają, że z uwagi na nieznane właściwości aerodynamiczne obiektu niewykluczone jest przesunięcie trajektorii i przelotów z powrotem nad terytorium Rzeczypospolitej Polski.

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"Z uwagi na szacowaną masę obiektu (około 5000 kilogramów) oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę" - podkreśliła agencja. Dodała, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. POLSA zaapelowała także, aby śledzić wyłącznie jej oficjalne komunikaty w tej sprawie.

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Obiekty znalezione na Borneo

Nie tak dawno nad Polską przeleciał człon innej rakiety Zhuque-2E, wystrzelonej 14 października, również z kosmodromu Jiuquan. Stało się to dokładnie 18 października, między godz. 6.13 a 6.14. Niektóre fragmenty rakiety miały dotrzeć do Ziemi. Na plantacji na wyspie Borneo znaleziono dwa obiekty, które według władz mogły pochodzić właśnie z tejże rakiety.