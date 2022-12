Kosmiczny teleskop Jamesa Webba patrzy w pozaziemskie obłoki. Tytan, niezwykły księżyc Saturna

Krążący dookoła Saturna Tytan to wyjątkowe ciało niebieskie. Jest on jedynym księżycem w Układzie Słonecznym, który posiada gęstą atmosferę, a także jedynym obiektem poza Ziemią, który ma powierzchniowe rzeki, jeziora i morza. W przeciwieństwie do naszej planety, ciecz na powierzchni Tytana to jednak nie woda, ciekłe węglowodory, w tym metan i etan. Mimo tych różnic naukowcy typują Tytana jako jeden z nielicznych zakątków Układu Słonecznego, w którym mogło (lub nadal może) istnieć życie.