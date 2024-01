Ten kawałek skóry ma co najmniej 21 milionów lat

Odkryto najstarszą skamielinę skóry należącą do zwierzęcia. Liczy co najmniej 21 milionów lat i należy do gada, który prowadził ziemnowodny tryb życia w okresie paleozoiku.

Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował fragment skamieniałej skóry, która liczy co najmniej 21 milionów lat. Należy do gada Captorhinus aguti żyjącego w okresie paleozoiku. Prowadził on ziemnowodny tryb życia. Powierzchnia skóry najbardziej przypomina fakturę skóry obecnie żyjącego krokodyla. Znalezisko, będące najstarszym okazem skóry zwierzęcia jakie dotąd znaleziono, dokumentuje przejście od wodnego do lądowego trybu życia. Artykuł o skamieniałości ukazał się w styczniu na łamach "Current Biology".

Skamielina skóry jest mniejsza od paznokcia

Skamieniały fragment skóry został znaleziony w systemie jaskiń wapiennych Richards Spur w Oklahomie w Stanach Zjednoczonych.

- Od czasu do czasu mamy wyjątkową okazję, aby zajrzeć w głąb czasu - powiedział w rozmowie z portalem phys.org Ethan Mooney z Uniwersytetu w Toronto, który pracował nad projektem jako student studiów licencjackich wraz z paleontologiem Robertem Reiszem. - Tego typu odkrycia mogą naprawdę wzbogacić nasze rozumienie i postrzeganie tych pionierskich zwierząt - dodał.

Skóra i tkanki miękkie rzadko ulegają skamienieniu, w tym wypadku umożliwiły to szczególne warunki związane z mikroklimatem jaskiń wapiennych. - Zwierzęta mogły wpaść do jaskiń we wczesnym permie i zostać pochowane w bardzo drobnych osadach gliniastych, które opóźniały proces rozkładu - tłumaczył Mooney.

Skamielina skóry jest niewielka, jej powierzchnia jest mniejsza od paznokcia. Badania mikroskopowe pozwalają jednak na zbadanie jej struktury. Naukowcy uważają, że struktura skóry jest taka jak u owodniowców, zwierząt lądowych, które dzięki błonom płodowym wykształciły zdolność do rozmnażania się na lądzie. To z takiej skóry wykształciły się później ptasie pióra i mieszki włosowe u ssaków. Okazy znajdują się obecnie w Królewskim Muzeum Ontario.

Autor:anw

Źródło: phys.org/news, PAP, nature.com