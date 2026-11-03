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Nauka

Teleskop NASA ma spłonąć w atmosferze. Gdzie mogą spaść szczątki?

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Satelita Swift (wizualizacja)
Teleskop Swift zmierza w stronę ziemi. NASA wysłała misję ratunkową
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NASA
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W środę, prawie 22 lata po wyniesieniu na orbitę, obserwatorium kosmiczne NASA Swift ponownie wejdzie w ziemską atmosferę. Przez ponad dwie dekady badało ono potężne rozbłyski gamma. Niektóre części teleskopu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi.

Jak prognozują amerykańskie Siły Kosmiczne, Swift wejdzie w atmosferę w środę 4 listopada około godziny 9.30 czasu polskiego z marginesem niepewności około 11 godzin. NASA przewiduje, że większość obserwatorium spłonie podczas przelotu przez atmosferę, ale pojedyncze elementy mogą w całości lub częściowo przetrwać powrót.

Ze względu na niskie nachylenie orbity Swifta, wejdzie on w atmosferę na obszarze okołorównikowym, między 20,6 stopnia szerokości geograficznej południowej a 20,6 stopnia północnej. Strefa, w której ma dojść do wejścia w atmosferę, obejmuje dużą część Afryki i Ameryki Południowej, północne krańce Australii oraz część wysp zachodniego Pacyfiku.

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Jak czytamy w komunikacie NASA, ryzyko wyrządzenia komuś krzywdy przez spadające elementy jest niewielkie i wynosi około 1 do 2100. Szczątki prawdopodobnie wpadną do oceanu lub spadną na tereny niezamieszkałe. NASA i Siły Kosmiczne podkreśliły, że będą monitorować status teleskopu i aktualizować prognozy.

Satelita Swift (wizualizacja)
Satelita Swift (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: NASA

Prawie 22 lata na orbicie

Teleskop Swift został wyniesiony na orbitę okołoziemską przez NASA w 2004 roku. Obiekt waży półtorej tony. Pierwotnie obserwatorium było zaprojektowane, aby przeprowadzić dwuletnią misję podstawową, jednak praca znacznie się wydłużyła - Swift spędził na orbicie prawie 22 lata.

Swift był zaprojektowany do badania rozbłysków gamma, czyli najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie. Umożliwiał prowadzenie obserwacji w szerokim spektrum światła, szybkie namierzanie rozbłysków i wysyłanie alertów do innych ośrodków w celu koordynacji dalszych obserwacji.

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Przez kilka lat obserwatorium traciło wysokość, a jego odległość od Ziemi stopniowo malała. Na dodatek burze słoneczne sprawiały, że Swift zaczął tracić wysokość szybciej, niż przewidywano. W lipcu NASA wystrzeliła w stronę teleskopu misję ratunkową, aby wznieść teleskop wyżej, jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem.

Źródło: NASA, tvnmeteo.pl
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Tagi:
KosmosastronomiaNASA
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