Nauka Teleskop NASA ma spłonąć w atmosferze. Gdzie mogą spaść szczątki? Matylda Dziechcińska |

Teleskop Swift zmierza w stronę ziemi. NASA wysłała misję ratunkową Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NASA

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Jak prognozują amerykańskie Siły Kosmiczne, Swift wejdzie w atmosferę w środę 4 listopada około godziny 9.30 czasu polskiego z marginesem niepewności około 11 godzin. NASA przewiduje, że większość obserwatorium spłonie podczas przelotu przez atmosferę, ale pojedyncze elementy mogą w całości lub częściowo przetrwać powrót.

Ze względu na niskie nachylenie orbity Swifta, wejdzie on w atmosferę na obszarze okołorównikowym, między 20,6 stopnia szerokości geograficznej południowej a 20,6 stopnia północnej. Strefa, w której ma dojść do wejścia w atmosferę, obejmuje dużą część Afryki i Ameryki Południowej, północne krańce Australii oraz część wysp zachodniego Pacyfiku.

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Jak czytamy w komunikacie NASA, ryzyko wyrządzenia komuś krzywdy przez spadające elementy jest niewielkie i wynosi około 1 do 2100. Szczątki prawdopodobnie wpadną do oceanu lub spadną na tereny niezamieszkałe. NASA i Siły Kosmiczne podkreśliły, że będą monitorować status teleskopu i aktualizować prognozy.

Satelita Swift (wizualizacja) Źródło zdjęcia: NASA

Prawie 22 lata na orbicie

Teleskop Swift został wyniesiony na orbitę okołoziemską przez NASA w 2004 roku. Obiekt waży półtorej tony. Pierwotnie obserwatorium było zaprojektowane, aby przeprowadzić dwuletnią misję podstawową, jednak praca znacznie się wydłużyła - Swift spędził na orbicie prawie 22 lata.

Swift był zaprojektowany do badania rozbłysków gamma, czyli najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie. Umożliwiał prowadzenie obserwacji w szerokim spektrum światła, szybkie namierzanie rozbłysków i wysyłanie alertów do innych ośrodków w celu koordynacji dalszych obserwacji.

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Przez kilka lat obserwatorium traciło wysokość, a jego odległość od Ziemi stopniowo malała. Na dodatek burze słoneczne sprawiały, że Swift zaczął tracić wysokość szybciej, niż przewidywano. W lipcu NASA wystrzeliła w stronę teleskopu misję ratunkową, aby wznieść teleskop wyżej, jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem.