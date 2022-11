Naukowcy zbadali, ile mikroplastiku odpada z teflonowych naczyń podczas gotowania

Teflonowa warstwa pokrywająca nieprzywierające naczynia do gotowania może być źródłem mikroplastików - wskazuje nowe badanie. Wystarczy jedno pęknięcie na powierzchni patelni, by do żywności przedostały się mikroskopijne cząstki teflonu, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Nieprzywierające powłoki na naczyniach kuchennych stały się częścią naszej codzienności - ułatwiają one proces przygotowywania posiłków i dbanie o higienę w kuchni. Coraz częściej naukowcy zastanawiają się jednak nad wpływem teflonowych warstw na nasze zdrowie. Badanie, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma "Science of The Total Environment" pokazuje, że nawet niewielkie uszkodzenia powłoki mogą powodować przedostawanie się malutkich cząsteczek teflonu do pożywienia.

Teflon w pożywieniu

Australijscy naukowcy z Uniwersytetu Newcastle i Uniwersytetu Flinders przyjrzeli się nieprzywierającym naczyniom kuchennym podczas gotowania i zmywania naczyń. Najbardziej interesowały ich garnki i patelnie, których teflonowa powłoka zaczynała powoli się wycierać. Do identyfikacji uwalnianych z niej mikroplastikowych cząsteczek wykorzystali metody spektroskopowe oraz modelowanie matematyczne.

Jak się okazało, uszkodzona powłoka nieprzywierająca może uwolnić 2,3 miliona mikroskopijnych cząsteczek teflonu wprost do pożywienia. Do zanieczyszczenia żywności wystarczy nawet niewielkie, powierzchniowe uszkodzenie - naukowcy zmierzyli, że potrafi wydostać się z niego nawet 9100 cząsteczek mikro- i nanoplastików.

Konieczne są dalsze badania. "To wyraźne ostrzeżenie"

Autorzy badania tłumaczą, że teflon należy do grupy związków per- oraz polifluoroalkilowych, określanych także jako PFAS. Są to syntetyczne substancje, które ulegają akumulacji w tkankach organizmów żywych, zaburzając ich gospodarkę hormonalną oraz zwiększając prawdopodobieństwo rozwoju chorób nowotworowych.

- Zważywszy na ryzyko, jakie towarzyszy związkom PFAS, te mikrocząsteczki teflonu w naszej żywności mogą być poważnym problemem zdrowotnym - wyjaśnia Cheng Fang z Uniwersytetu Newcastle, współautor badania. - Kwestia ta wymaga dalszych badań, ponieważ wciąż nie wiemy wystarczająco dużo o tych coraz powszechniejszych zanieczyszczeniach.

- To wyraźne ostrzeżenie, że musimy być ostrożni podczas wyboru i używania przyborów kuchennych - dodaje Youhong Tang z Uniwersytetu Flinders. - Tylko w ten sposób unikniemy zanieczyszczenia żywności.

Źródło: Flinders University, The Independent, tvnmeteo.pl