To "śledzi teraz cały astronomiczny świat". Zobacz śmierć gwiazdy na własne oczy

Supernowa SN 2023ixf jest widoczna na naszym niebie. Do wybuchu gwiazdy doszło w galaktyce M101, zwanej także Wiatraczkiem. Jak przekazał Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", jest ona na tyle jasna, że można zaobserwować ją za pomocą amatorskich teleskopów.

Jak poinformował Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach", w jednym z najbardziej znanych gwiazdozbiorów - Wielkiej Niedźwiedzicy doszło do wyjątkowego zjawiska. W galaktyce M101, znanej popularnie jako galaktyka Wiatraczek, eksplodowała supernowa.

Jak znaleźć obiekt? Jak przekazał Wójcicki, jest to "szalenie proste", gdyż "razem z dwiema ostatnimi gwiazdami dyszla Wielkiego Wozu tworzy trójkąt równoramienny, o ramionach nieco krótszych od podstawy (wierzchołek "nad" dyszlem Wozu)".

Czym jest supernowa?

Supernowa to ostatni etap życia gwiazdy. Zjawisko zachodzi, gdy obiekt jest zbyt słaby, by wytwarzać energię, traci swoją formę i zaczyna zapadać się w wyniku własnej grawitacji. Dochodzi wtedy do ogromnego wybuchu materii, a jedyną pozostałością po gwieździe staje się nietrwała mgławica. Zjawisko może dać początek narodzeniu czarnej dziury lub innej gwiazdy.