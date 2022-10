Jesienna noc spadających gwiazd. Szczyt Orionidów już wkrótce

Orionidy to jeden z rojów meteorów, które możemy obserwować na polskim niebie w październiku. Ich szczyt przypadnie jeszcze w tym tygodniu, a obserwację ułatwi ubywający Księżyc. Jak się do tego przygotować? Sprawdź.

Orionidy to drugi po Drakonidach deszcz meteorów, który pojawia się na październikowym niebie. W 2022 roku ich szczyt przypadnie pomiędzy 21 a 22 października, a świetlnego spektaklu nie będzie zakłócać jasno świecący Księżyc.

Jak obserwować Orionidy?

Chociaż deszcz meteorów jest aktywny pomiędzy 26 września a 22 listopada, najlepsze warunki do jego obserwacji przypadają na trzeci tydzień października. W tym roku zjawisko początkowo przesłaniał Księżyc, który w pierwszej połowie tygodnia był na tyle jasny, że utrudniał zauważenie świetlnych rozbłysków.

Aktualnie Księżyc znajduje się w ostatniej kwadrze, a co noc jego sierp staje się coraz węższy. Sprzyja to obserwacjom astronomicznym. Przewidywany szczyt Orionidów ma rozpocząć się 21 października o godzinie 20 naszego czasu - do tego momentu Księżyc będzie miał kształt smukłego półksiężyca. Przy pogodnym niebie zapanują zatem bardzo dobre warunki do obserwacji deszczu meteorów.

Radiant roju - punkt, z którego zdają się rozchodzić błyski meteorów - wschodzi przed północą, a najwyżej na niebie znajduje się około 2 rano. Leży on blisko Betelgezy, jasnej gwiazdy w gwiazdozbiorze Oriona. Jak radzi NASA, obserwatorzy na półkuli północnej powinni zwrócić wzrok na południowy wschód i dać oczom przyzwyczaić się do ciemności. Należy również ubrać się stosownie do pogody - w nocy z piątku na sobotę może być zimno.

Niebo w październiku Zlata Bahachova/PAP

Skąd wzięły się Orionidy?

Rój Orionidów to tak właściwie pozostałości Komety Halleya, które spalają się w ziemskiej atmosferze. To nie jedyne meteory, które pozostawione zostały przez to ciało niebieskie - w maju możemy podziwiać pochodzące z niej Eta Akwarydy. Kometa Halleya potrzebuje około 76 lat, aby obejść Słońce, a w nasze okolice powróci dopiero w 2061 roku.

Orionidy to jeden z najbardziej spektakularnych rojów meteorów, jakie pojawiają się na niebie w ciągu roku. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych obserwator może zauważyć nawet 20 meteorów na godzinę. Te szybko poruszające się meteory czasami pozostawiają świecące smugi zwane "pociągami", a nawet efektowne, jasne rozbłyski znane jako "kule ognia".

To nie jedyne efektowne widowisko, jakie w tym roku pojawi się na jesiennym niebie. We wtorek 25 października będziemy mogli zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca.

