Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Odkryto nową kometę. "Szczęśliwy zbieg okoliczności"

|
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Teleskop Euclid przesłał pierwsze zdjęcia kosmosu
Źródło zdj. gł.: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Europejski teleskop Euclid znalazł nową kometę. Obiekt znajduje się 1,3 miliarda kilometrów od Ziemi i porusza się po zupełnie innej orbicie niż planety. Jak przyznali koordynujący pracę teleskopu badacze, nie spodziewali się, że Euclidowi uda się taka sztuka.

Teleskop Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) został wyniesiony w kosmos w 2023 roku. Celem misji jest badanie niewidocznych elementów Wszechświata - ciemnej materii i ciemnej energii - poprzez obserwację ich wpływu na widoczne obiekty, głównie odległe galaktyki. Tym razem obraz z niego przyczynił się do dokonania zupełnie innego odkrycia.

>>> CZYTAJ TEŻ: Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków

Otaczała ją rozmyta chmura

Na jego ślad wpadł Mikko Pontinen, doktorant z Uniwersytetu w Helsinkach. Stworzył on oprogramowanie, które umożliwiało taką analizę zdjęć z Euclida, która pomogłaby w poszukiwaniu małych, ruchomych ciał niebieskich. Jak opowiadał, był podekscytowany, gdy program na kilku obrazach zaznaczył rozmazaną smugę, wskazującą na obecność szybko poruszającego się obiektu.

- Przewidując jego położenie, mogłem zidentyfikować go na innych zdjęciach, a znalazłem go łącznie w pięciu zestawach. Dalsza analiza ujawniła, że otaczała go rozmyta chmura, co wskazywało na aktywny obiekt, na przykład wyrzucającą pył i gaz kometę - opowiadał Pontinen.

Badacz próbował znaleźć ciało niebieskie w wykazach znanych obiektów astronomicznych, ale nie udało mu się go dopasować do żadnej komety ani asteroidy. Pontinen zgłosił swoje obserwacje do katalogującego drobne obiekty Centrum Małych Planet (MPC) jako potencjalną nową kometę. Dalsze obserwacje potwierdziły tę hipotezę, a kometa otrzymała oznaczenie C/2026 S1 (Euclid).

Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Źródło zdjęcia: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

>>> CZYTAJ TEŻ: Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało

"Szczęśliwy zbieg okoliczności"

Jak podali eksperci z ESA, C/2026 S1 (Euclid) znajduje się w odległości około 1,3 miliarda kilometrów od Ziemi. Obiekt nie porusza się w tej samej płaszczyźnie, co planety - z perspektywy ziemskiego obserwatora znajduje się obecnie nad Słońcem. Kometa przecina Układ Słoneczny po orbicie, której pełne pokonanie zajmie tysiące lat.

Teleskop Euclid celowo nie obserwuje płaszczyzny, po której poruszają się najważniejsze obiekty Układu Słonecznego - w ten sposób unika zakłócających zdjęcia odblasków mnóstwa ciał niebieskich. Ponadto urządzenie obserwuje sekcje nieba w określonym porządku, bez możliwości aktywnego podążania za obiektem.

- To szczęśliwy zbieg okoliczności, że orbita komety pasowała do skanowania prowadzonego przez Euclid w tamtym okresie, co pozwoliło uchwycić ten obiekt na wielu zdjęciach - przekazał Bruno Altieri z zespołu Euclid. Naukowcy dodali, że bardzo cieszył ich fakt odkrycia nieznanej dotąd komety, którą będą mogli badać eksperci z zakresu Układu Słonecznego.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki

Źródło: ESA
Udostępnij:
Tagi:
Europejska Agencja KosmicznaKosmos
Czytaj także:
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busan
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
Świat
Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej
Tajfun Champi odwołał loty i zagraża manewrom wojskowym
Świat
Miejsce uwalniania szkodliwej substancji w Toledo, Ohio
W Ohio wybuchł zbiornik z chemikaliami. 60 osób trafiło na obserwację
Świat
Opady deszczu, ulewy
Radar i mapa opadów. W tych regionach ma najsilniej padać
Prognoza
Pierwsza z planetoid przeleci w sobotę, druga w niedzielę
Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków
Nauka
Jesień, Łańcut
"To jest niezwykłe popołudnie". Takie ciepło nie potrwa długo
Prognoza
Służby uwolniły rekina, który utknął w południowokoreańskim mieście Busan
Przez miesiąc był celebrytą. Służby uwolniły rekina
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Idzie zmiana. Pogoda mocno się pogorszy
Prognoza
Przed nami deszcz meteorytów
Za nami maksimum roju Orionidów
Ciekawostki
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Champi szaleje. To najsilniejsza burza tego roku
Świat
Autobusy na zalanych drogach w Marsylii we wtorek 20.10.26
Zalane ulice i autostrady. "Jakbyśmy jechali przez rzekę"
Świat
Plantacje palmy olejowej na wyspie Borneo
Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki
Świat
Rękaw wiatrowy pomiar lotnictwo shutterstock_2411289041
Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Prognoza
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
Świat
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
Ciekawostki
Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii
Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę
Świat
Jesień, pogodnie
Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże
Prognoza
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Śmiertelny atak rekina. Władze zamknęły plaże
Świat
Asteroida minie Ziemię
Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało
Nauka
Alstonia Scholaris
Jednych przyprawia o ból głowy, inni go kochają. Hanoi podzielone
Świat
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
Świat
Jesień nabiera kolorów
Zmierzamy w stronę dużego ciepła
Prognoza
Powodzie w gminie Guardamar de la Safor w Walencji
Załamanie pogody w Hiszpanii. Ludzie uciekali na dachy budynków
Świat
Niski poziom wody w Wiśle
"Powinniśmy się cieszyć z deszczowej pogody"
Polska
Jesienne słońce
20 stopni, a nawet więcej. Pogoda zrobi prezent ciepłolubnym
Prognoza
Powodzie w Stambule
Największe opady od ponad 80 lat. Nie żyje osiem osób
Świat
Longyearbyen, stolica Svalbardu
Nie mogą pić wody z kranu. Wkrótce takich miejsc może być więcej
Świat
Fragment rakiety ZQ-2E ponownie wszedł w atmosferę
Człon chińskiej rakiety ponownie wszedł w atmosferę. Komunikat POLSA
Polska
Lionel Messi
"Szałwia Messiego". To nowy gatunek
Ciekawostki
Huragan Trudy u wybrzeży Meksyku
Trudy zaczął słabnąć, Champi zamknął lotniska
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom