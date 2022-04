Wenus i Jowisz prawie "zderzą się" na niebie. Do spektakularnej koniunkcji dojdzie w weekend, czy zobaczymy ją na polskim niebie?

W weekend dojdzie do koniunkcji Wenus i Jowisza. Planety te optycznie znajdą się bardzo blisko siebie. Czy miłośnicy astronomii będą mogli zobaczyć to spektakularne zjawisko na polskim niebie? Wyjaśniamy.

Koniunkcja to zjawisko, w którym ciała niebieskie i obserwator znajdują się w jednej linii. W najbliższy weekend dojdzie do koniunkcji Wenus i Jowisza. Jak podaje NASA, obie te planety znajdą się tak blisko siebie na nocnym niebie, że w niższych szerokościach geograficznych będzie dobrze widać, jak zlewają się w świecącą masę. Elektryzuje to miłośników astronomii na całym świecie, którzy liczą na obserwację spektakularnego zjawiska. Czy będzie to możliwe także w Polsce?

Koniunkcja Wenus i Jowisza w Polsce

- U nas, na naszej szerokości geograficznej, ta koniunkcja nie prezentuje się tak spektakularnie z uwagi na to, że kąt nachylenia ekliptyki, czyli drogi, po której poruszają się planety na niebie, jest niski względem horyzontu wiosną - wyjaśnił w rozmowie z tvnmeteo.pl Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", popularyzator astronomii. - Dlatego u nas się tak dobrze nie będzie się to prezentować, bo będzie nisko nad horyzontem. Wenus i Jowisz są co prawda względnie jasne, ale wciąż to są 3-4 stopnie nad horyzontem. Drzewa, pagórki, jasne niebo... To zjawisko raczej nie będzie hitem - dodał.