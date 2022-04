Woda na Europie może znajdować się bliżej powierzchni niż wcześniej sądzono

Naukowcy od dawna chcą dowiedzieć się, czy podziemne zbiorniki słonej wody są powszechne na księżycu Jowisza - Europie. Zdaniem naukowców, to obiecujące miejsce do poszukiwania oznak życia poza Ziemią w Układzie Słonecznym. Badanie grupy specjalistów, w tym z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda sugeruje, że warunki dla potencjalnych organizmów żywych są bliżej powierzchni niż wcześniej sądzono. Pomogła w tym analiza podobnych form terenu, jakie występują na księżycu gazowego olbrzyma, jak i na naszej planecie.

Badanie naukowców, które opublikowano we wtorek w czasopiśmie "Nature Communications", daje nowy wgląd w procesy geofizyczne, jakie zachodzą na tym księżycu. Może również sugerować to, że jeśli życie pozaziemskie tam istnieje, może nie być ukryte w oceanie dziesiątki kilometrów pod powierzchnią Europy, ale znacznie, znacznie bliżej.

Skąd te grzbiety?

Europa to jedna z największych zagadek. Dowody sugerują to, że ten mroźny świat nie jest wcale całkiem zamarznięty, a pod grubą skorupą lodu kryje się płynny, błękitny ocean ogrzewany przez wewnętrzne procesy geologiczne. Uznano, że jest to najlepsze miejsce w Układzie Słonecznym do poszukiwania życia pozaziemskiego, skupione wokół wulkanicznych otworów oceanicznych, takich jak te na Ziemi.