Nie tylko pszczoły. Utrata tych owadów może uszkodzić ekosystem

Drzewa, kwiaty i owoce

Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield postanowili sprawdzić, jak skutecznymi zapylaczami są ćmy. W tym celu złapali 443 ćmy należące do 67 gatunków i pobrali próbki pyłku, który był przyklejony do ich odnóży. Następnie badacze wykorzystali sekwencjonowanie DNA do identyfikacji, z których roślin pochodził pyłek. Grupę kontrolną stanowiły schwytane na tym samym obszarze pszczoły.

Jak się okazało, ćmy przenosiły więcej pyłku niż do tej pory sądzono - został on znaleziony na odnóżach 55 procent schwytanych osobników. Badanie genetyczne wskazało natomiast, że zwierzęta te odwiedzają wiele rodzajów roślin, w tym miejskie drzewa i uprawy owocowe. Różnorodność zapylanych gatunków była porównywalna z tą osiąganą przez pszczoły.

Walka o ekosystem

Jak przekazała Emilie Ellis, główna autorka badania, wyniki pokazały również, że ćmy i pszczoły schwytane na obszarach miejskich przenosiły mniej różnorodny zestaw pyłków. Wiąże się to z faktem, że na obszarach zurbanizowanych występuje mniej gatunków roślin, a wiele z nich to gatunki obce, co może zniechęcać owady do interakcji z kwiatami. To może zagrozić zarówno owadom, jak i całym ekosystemom, a ze względu na złożony cykl życia ćmy są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiskowe.