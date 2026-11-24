Nauka Po ośmiu latach weszła na orbitę Merkurego. Pomoże nam lepiej poznać tę planetę Matylda Dziechcińska |

Sonda BepiColombo zbliża się do Merkurego Źródło wideo: ESA - European Space Agency Źródło zdj. gł.: ESA

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Zestaw tworzą dwa niezależne orbitery: europejski Mercury Planetary Orbiter (MPO) i japoński Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Ich rozdzielenie zaplanowano na grudzień. We wrześniu oba odłączyły się od modułu transportowego Mercury Transfer Module (MTM).

Wejście na orbitę, do którego doszło w weekend, nie obyło się bez niespodzianek. Podczas pracy silników pojawił się problem i manewr zakończył się wcześniej, niż planowano. Mimo to sonda znalazła się na właściwej trajektorii. Eksperci ustalili, że winny był błąd oprogramowania.

Specjaliści Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zwracają uwagę, że po raz pierwszy w historii do wejścia na orbitę innej planety użyto tak zwanego słabego przechwycenia grawitacyjnego. Ta technika polega na tym, że sonda zbliża się do planety wolniej niż w typowych misjach planetarnych. Do tej pory korzystano z niej tylko w części misji na Księżyc.

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Burn cut short, yet orbit secured! After 8 years of interplanetary travel, our mission is safely in orbit around #Mercury !

Despite the shortened burn, we're on track for separation of @JAXA_MMO & @ESA_Bepi on 9 December. Details 👉https://t.co/uakfbiGtsQ — BepiColombo (@BepiColombo) November 23, 2026 Rozwiń

Sonda BepiColombo podróżowała osiem lat

Ośmioletnią podróż zaplanowano tak, żeby sonda nie tylko dotarła do Merkurego, ale też wystarczająco wyhamowała. Pomógł w tym elektryczny napęd słoneczny oraz dziewięć przelotów obok planet. Dzięki nim można było zmienić trajektorię sondy i zmniejszyć jej prędkość względem Merkurego. W efekcie mogła wejść na orbitę metodą słabego przechwycenia grawitacyjnego.

- Dzięki słabemu przechwyceniu grawitacyjnemu, BepiColombo pozostałaby na orbicie Merkurego przez kilka okrążeń, ale tylko tymczasowo. Dlatego niezbędny jest manewr wejścia na orbitę Merkurego - wyjaśnia Frank Budnik, BepiColombo Flight Dynamics Manager.

Odłączenie modułu Mercury Transfer Module (MTM) od sondy BepiColombo Źródło zdjęcia: ESA

Zanim BepiColombo trafi na docelową orbitę, czeka ją jeszcze seria manewrów z użyciem silników. W najbliższych miesiącach będą one krok po kroku zmieniać jej orbitę. Kilka krótszych korekt zamiast jednego długiego manewru pozwala zaoszczędzić paliwo. Silniki uruchamia się w pobliżu punktu, w którym sonda jest najbliżej Merkurego, bo tam manewry są najbardziej skuteczne. Po każdym z nich specjaliści ESA sprawdzają, po jakiej orbicie faktycznie porusza się sonda i na tej podstawie planują następny ruch.

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Orbitery mają rozpocząć badania w kwietniu

- Nasz liczący niemal sześćset osób zespół naukowy z radością przyjmie przejście przez BepiColombo tego kluczowego etapu i rozpoczęcie odkrywania kolejnych tajemnic Merkurego - od badania jego wnętrza i powierzchni, po otaczającą go przestrzeń kosmiczną - podkreśla Geraint Jones, główny naukowiec projektu BepiColombo w ESA.

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Misja ma przede wszystkim pomóc lepiej poznać Merkurego. Ma też szerszy cel: przybliżyć, jak powstają i zmieniają się planety krążące blisko swoich gwiazd. Sondy zbadają budowę i geologię planety oraz ukształtowanie jej powierzchni. Przeanalizują też skład i dynamikę bardzo rozrzedzonej atmosfery Merkurego. Zajmą się również polem magnetycznym planety, żeby wyjaśnić, jak ono powstaje. W ramach misji zaplanowano także kolejne testy ogólnej teorii względności.