Wkrótce obok Ziemi przeleci asteroida większa od najwyższego budynku na świecie

Kosmiczna skała znajdzie się najbliżej naszej planety w nocy z poniedziałku na wtorek (9/10 maja), kiedy w Polsce będzie godzina 2.13. Według Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS), należącego do NASA, obiekt będzie poruszać się z prędkością prawie 41 tysięcy kilometrów na godzinę.

Potencjalnie niebezpieczna

Naukowcy uspokajają – Ziemia będzie całkowicie bezpieczna. W momencie największego zbliżenia do naszej planety asteroida będzie oddalona od nas o ponad 5 milionów kilometrów. To 10 razy większa odległość niż ta dzieląca Ziemię i Księżyc. Mimo to 2006 JF42 jest klasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna" asteroida (PHA).