Interakcje na linii wilk szary-pies domowy. "Jeśli będziemy pilnować psa i trzymać go blisko siebie, to nic mu się nie powinno stać"

Człowiek swoim zachowaniem zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami a psami. To opiekun jest dla czworonoga czymś w rodzaju "parasola ochronnego" - mówiła Andżelika Haidt z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Wilki unikają zabudowy i boją się człowieka. Jednak czasami dochodzi do spotkań z ludźmi bądź ich psami. Obecność i sposób zachowania człowieka zmniejszają ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami a psami - wynika z analiz danych opracowanych przez Andżelikę Haidt i Radosława Gawrysia z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Macieja Szewczyka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wnioski opublikowano w czasopiśmie "Animals".

Wilki w Polsce. Gatunek objęty ochroną

- Mamy w Polsce problem z szacowaniem liczebności populacji wilka, dane zależą od stosowanej metodyki. Na przykład według Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku stan populacji w Polsce szacowany był na 2868 osobników. Natomiast "Pilotażowy monitoring wilka i rysia realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska" wykazał, że na terenie Polski w 2018 roku żyło 1886 osobników. To duża rozbieżność. Jednak GUS, który podaje dane co roku, wskazuje na wzrost liczebności - mówiła.

Wilki. Interakcje z ludźmi i ich psami

Ekspertka dodała, że wilki w Polsce obecne są praktycznie we wszystkich dużych kompleksach leśnych, pojawiają się też w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, na przykład w lasach pod Trójmiastem czy w Puszczy Zielonce pod Poznaniem. W efekcie rozrostu populacji tego gatunku, drapieżniki coraz częściej odwiedzają miejsca intensywnej rekreacji ludzi, gdzie również są psy. Czasami dochodzi do agresywnych interakcji prowadzących do poważnego konfliktu na linii człowiek - dzika przyroda.