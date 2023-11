"Nie zdawałam sobie sprawy, jak jest źle, dopóki nie wyszłam na zewnątrz". Wiatr Santa Ana podsyca płomienie w Kalifornii

czytaj dalej

Rośnie dzienna liczba nowych zakażeń COVID-19. We wtorkowym raporcie dotyczącym koronawirusa w Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1104 nowych przypadkach. To najwyższy wynik od połowy kwietnia, wtedy też po raz ostatni mieliśmy do czynienia z tysiącem odnotowanych zakażeń dziennie. Obawy ekspertów budzą nowe warianty wirusa.