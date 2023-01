Nawet 10 centymetrów świeżego śniegu. Prognoza pogody na 5 dni

Przed nami pochmurne, pełne różnego rodzaju opadów dni. Powieje też silniejszy wiatr, miejscami w porywach osiągnie do 80 kilometrów na godzinę. W weekend możliwe są przejaśnienia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, który okresami będzie rozpędzał się do 40-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 1-5.02 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie. Prognozuje się śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Będzie wiał z północnego zachodu.

Piątek upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym popada śnieg, miejscami spadnie go ponad 10 centymetrów. Opady te przechodzić będą w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W zachodniej części kraju porywy sięgną do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 1-5.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę śnieg sypnie na Podkarpaciu. Na Śląsku pojawi się deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

W piątek wystąpi pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Podkarpaciu do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w dniach 1-5.02 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl