Pogoda na jutro - czwartek 11.11, Święto Niepodległości. W części kraju możliwe opady deszczu

Pogoda na jutro. W czwartek na przeważającym obszarze kraju aura będzie dopisywać, tylko na północy należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 7 do 12 stopni Celsjusza.

Na pogodę w Polsce nadal wpływa układ wysokiego ciśnienia Tilda z centrum przemieszczającym się znad Ukrainy w stronę Rosji. W ciągu najbliższej doby tylko północna część kraju znajdzie się w zasięgu niżów znad Północnego Atlantyku i Skandynawii, które zaciągną więcej chmur znad oceanu i opady deszczu lub mżawki. Płynie dość ciepłe, łagodne powietrze pochodzenia polarnego znad południowo-zachodniej Europy.

Pogoda na noc ze środy na czwartek 10/11.11

Noc w północnych regionach kraju zapowiada się pochmurno. Poza tym będzie pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek 11.11

Czwartkowy poranek upłynie z mgłami. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Miejscami na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki do 3 litrów wody na metr kwadratowy.

Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu okresami okaże się jednak dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek 11.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 70-80 procent. W północnej połowie Polski będzie odczuwalny chłód, a poza tym komfort termiczny. W pasie od Pomorza Zachodniego, przez Kujawy, po Podlasie warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, a na pozostałym obszarze kraju będą korzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie, nad ranem mglisto. Temp. min. 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 1012 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno. Temp. min. 3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże, możliwe słabe opady deszczczu. Temp. maks. 10 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie, nad ranem mglisto. Temp. min. 0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temp. maks. 9 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1011.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie, nad ranem mglisto. Temp. min. -1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temp. maks. 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie, nad ranem mglisto. Temp. min. -2 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 12 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl