Zbliżają się trudne do zniesienia upały. Jak długo potrwają?

W nadchodzących dniach czeka nas powrót upałów. Temperatura wzrośnie miejscami do 35 stopni Celsjusza. Tuż przed weekendem zacznie się chmurzyć, będzie też przelotnie padać. Nie zabraknie również regionów, gdzie pojawią się burze.

We wtorek w zachodniej części kraju będzie na ogół słonecznie, tylko miejscami pojawią się chmury. Na wschodzie wystąpi zmienne zachmurzenie i słaby deszcz o sumie 1-4 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, powieje ze zmieniających się kierunków.

Czwartek również zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek synoptycy prognozują przeważnie słoneczną aurę na wschodzie i w centrum kraju. W zachodniej Polsce przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Sobota przyniesie na Podlasiu przelotny deszcz. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. To oznacza duże ochłodzenie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

