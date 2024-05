Nadepnął na grzechotniki ponad 40 tysięcy razy

Naukowiec z Brazylii prowadził badania nad jadowitymi wężami poprzez... wielokrotne nadeptywanie na nie. Celem było sprawdzenie, w jakich sytuacjach są najbardziej skłonne do ataku. Wężom nic się nie stało - w przeciwieństwie do samego badacza.

Każdego roku dochodzi do ponad pięciu milionów ukąszeń ludzi przez węże. Spotkania z jadowitymi gatunkami nierzadko kończą się śmiercią lub trwałym uszkodzeniem ciała. Pomimo postępów w opracowywaniu surowic, naukowcy wciąż nie są pewni, co dokładnie skłania węże do ataku. Odpowiedź na to pytanie chciał poznać Joao Miguel Alves-Nunes z Instytutu Butantan w Sao Paulo, a wyniki jego badania zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports".