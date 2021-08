CDC: niezaszczepieni mieszkańcy Los Angeles pięć razy bardziej narażeni na śmierć niż zaszczepieni

Nie lekceważyć ryzyka

CDC zachęca do szczepień. Eksperci podkreślają, że nawet jeśli u w pełni zaszczepionej osoby dojdzie do zakażenia, to jest ona bardziej chroniona przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem COVID-19. Jak wykazały analizy CDC, niezaszczepieni są około 29 razy bardziej narażeni na hospitalizację z powodu zakażenia koronawirusem. Ryzyko, że umrą na COVID-19 jest pięć razy większe niż u osób zaszczepionych.

CDC potwierdza, że z upływem miesięcy spada skuteczność szczepień przeciwko COVID-19. Wskazują na to badania ponad czterech tysięcy pracowników medycznych w sześciu stanach USA w okresie od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. (83 proc. badanych było zaszczepionych). Wykazały one, że w ostatnich miesiącach ochrona zapewniana przez stosowane w USA szczepionki (głównie Pfizera) zmniejszyła się z 91 do 66 procent.