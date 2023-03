Tak zorza tańczyła nad Finlandią. Kolorowe światła ostatniej nocy można było zobaczyć na niebie też u nas

Nocą ze środy na czwartek nad Rovaniemi na północy Finlandii pojawiła się zorza polarna . Została uwieczniona przez miejscowego fotografa, który - cytowany przez agencję Reutera - stwierdził, że to był to najlepszy pokaz tańczących świateł na niebie od początku tego roku.

Zima i wczesna wiosna to jeden z najlepszych okresów w roku do oglądania zorzy polarnej. Zdarza się, że zjawisko to najczęściej obserwowane w pobliżu bieguna północnego, można dostrzec również na niższych szerokościach geograficznych, w tym na dużym obszarze Europy, także w Polsce.