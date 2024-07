Jednakże, jak przyznano, tego niezwykle rzadkiego zwierzęcia nikt od tamtej pory nie widział i nie wiadomo, co się z nim dzieje. "Do dziś personelowi parku nie udało się zlokalizować cielaka", dodano.

Jeden na miliony bizon

Na podstawie zdjęć białego bizona wywnioskowano, że zwierzę nie jest albinosem, ale że jest leucystyczne, na co wskazują czarne oczy i kolor kopyt. Albinizm (bielactwo) to uwarunkowanie genetyczne, objawiające się u zwierząt nietypowymi dla danego gatunku zmianami ubarwienia skóry, włosów, piór czy też tęczówek oczu, które przybierają białą barwę. Z kolei leucyzm to choroba, która charakteryzuje się częściowym lub całkowitym brakiem obydwu rodzajów melanin, czyli związków odpowiadających za ubarwienie.

Narodziny białego bizona to niezwykle rzadkie zjawisko. Zdaniem ekspertów zdarza się w jednym na milion przypadków, inni szacują że jedynie w jednym na dziesięć milionów. W Yellowstone nie odnotowano go nigdy wcześniej. Jak przekazano, narodziny białego bizona mogą odzwierciedlać występowanie naturalnej spuścizny genetycznej zachowanej w bizonach z Yellowstone, która ujawniła się w wyniku skutecznego odbudowywania populacji tych zwierząt.

Spełniona przepowiednia

Gdy pojawiły się doniesienia o jego narodzinach, przedstawiciele lokalnych plemion zorganizowali ceremonię religijną w pobliżu parku, podczas której uczczono narodziny cielaka i nadano mu imię Wakan Gli, co można przetłumaczyć jako "nadchodzi święty" albo "to, co święte, powraca". Arvol Looking Horse wzywał w jej trakcie do "duchowego przebudzenia".