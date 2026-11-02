Ciekawostki Turcja. Odkryli ślady łap psa sprzed czterech tysięcy lat Matylda Dziechcińska |

Odkryte ślady łapek zwierzęcia mają 4 tysice lat Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Odkrycia dokonano w miejscowości Tavsanli Hoyuk w prowincji Kutahya. W poście opublikowanym w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych turecki minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy napisał, że archeolodzy pracujący na miejscu odkryli ślady łap psa liczące cztery tysiące lat odciśnięte w cegle.

Odciski psich łap sprzed wielu tysięcy lat

Zgodnie z oświadczeniem ministerstwa, cegły powstawały z mieszanki ziemi, wody oraz słomy, którą wlewano do form, a następnie suszono na słońcu. Znalezione odciski pozostawił pies, który przeszedł po jednej z cegieł, gdy była jeszcze mokra. Po wyschnięciu ślady utrwaliły się na stałe.

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Odkryte ślady łap zwierzęcia mają cztery tysiące lat Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"Cegła została znaleziona wśród gruzów budowli zniszczonej w wyniku pożaru w epoce brązu i niegdyś stanowiła część ściany tego budynku" - wyjaśnił Ersoy. Dodał też, że "odciski łap utrwaliły krótką chwilę z codziennego życia sprzed czterech tysięcy lat".

Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4.000 yıllık pati izleri bulduk. 🐾



🐕 Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık.



Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin… pic.twitter.com/N8R6Xv1tMf — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 26, 2026 Rozwiń

Tavsanli Hoyuk to jedna z największych osad z epoki brązu

"W Tavsanli Hoyuk, jednej z największych osad z epoki brązu w zachodniej Anatolii, odkrywamy nie tylko budowle i artefakty, ale także te niewielkie i nieoczekiwane ślady życia" - napisał Ersoy. Miejsce to ukształtowane przez wieki nieprzerwanego osadnictwa, prawdopodobnie przeżywało swój rozkwit w latach 2700-2400 przed naszą erą.

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