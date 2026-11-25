Ciekawostki Ten małż żyje w przełyku jeżowca. "Byliśmy absolutnie zdumieni" Krzysztof Posytek |

Niski poziom wody w Wełtawie odsłonił setki tysięcy małży Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: P. Valentich-Scott, H. MacIntosh, R. Goto, ZooKeys 2026 (licencja CC BY 4.0)

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Nowy gatunek małża, nazwany Vaticinaria gulicola, został znaleziony podczas szeroko zakrojonej ekspedycji badawczej w Wielkiej Zatoce Australijskiej. W jej ramach pobrano próbki z dna morskiego na głębokościach od 200 do 5000 metrów. Badacze zebrali kilkadziesiąt tysięcy bezkręgowców należących do ponad 1200 gatunków. Około jedna trzecia z nich została uznana za prawdopodobnie nieznane dotąd nauce.

Małż zamieszkał w przełyku jeżowca

Uwagę naukowców przykuły małże znalezione na głębokości 4000-5000 m. Początkowo naukowcy trafili na okazy z nitkami służącymi do przyczepiania się do żywiciela, choć bez samego żywiciela. Dalsze poszukiwania doprowadziły ich do odkrycia kolejnych małży uwięzionych wewnątrz cienkich, śliskich rurek. Jak wykazała analiza DNA, okazały się one przełykiem jeżowca z gatunku Carnarechinus clypeatus.

- Byliśmy absolutnie zdumieni, gdy odkryliśmy, że ten małż żyje w gardle głębokomorskiego jeżowca - powiedział Paul Valentich-Scott z Muzeum Historii Naturalnej w Santa Barbara w amerykańskim stanie Kalifornia, główny autor badania. Dodał, że jeden z rosyjskich naukowców początkowo sądził, że jeżowiec zjada małże, ale naukowcy ustalili, że żyją one w jego przełyku.

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Rosyjskim naukowcem, o którym mowa, jest Aleksander Mironow. W latach 70. i 90. XX wieku zauważył on małże w przewodzie pokarmowym jeżowców, ale uznał je za pokarm zwierzęcia. Autorzy nowego badania przyjrzeli się też okazowi tego samego gatunku jeżowca, wyłowionemu jeszcze podczas brytyjskiej ekspedycji oceanograficznej Challenger w latach 1872-1876. W jego wnętrzu znaleźli małże pokrewnego gatunku, których przez około 150 lat nikt nie zauważył.

Małż żyjący w przełyku jeżowca Źródło zdjęcia: P. Valentich-Scott, H. MacIntosh, R. Goto, ZooKeys 2026 (licencja CC BY 4.0)

Wciąż skrywa wiele tajemnic

Vaticinaria to dopiero drugi znany rodzaj małży z nadrodziny Galeommatoidea, który żyje wewnątrz żywiciela (po grupie zamieszkującej strzykwy), i pierwszy opisany u jeżowców.

W przeciwieństwie do gatunków żyjących w symbiozie ze strzykwami,Vaticinaria gulicola nie wykazuje żadnych oczywistych przystosowań do występowania wewnątrz żywiciela. Osiąga długość do 19 milimetrów, co jest znaczną wartością jak na grupę, do której należy, a jego muszla całkowicie się zamyka. Jego nazwa gatunkowa, gulicola, pochodzi od łacińskich słów oznaczających "gardło" i "mieszkaniec".

Vaticinaria gulicola wciąż ma przed badaczami wiele tajemnic. - Wiemy bardzo niewiele o tym nowym gatunku oraz jego żywicielu. Jeżowiec nigdy nie został zebrany w stanie nienaruszonym, więc tak naprawdę nie mamy nawet pojęcia, jak wygląda. Nie wiemy też, w jaki sposób ten małż może żyć w gardle jeżowca, ani czym się żywi - podsumował Valentich-Scott.