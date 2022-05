Suczka ze schroniska przygarnęła osamotnionego jelonka

"Chcemy, by stanął na nogi i wrócił na wolność"

Jak opowiada dyrektor schroniska Catalin Zota, wyczyn suczki jest wręcz "bohaterski". - To niezwykłe, żeby zwierzę, które wychowuje szóstkę własnych dzieci, co dwie-trzy godziny szukało jelonka i pozwalało mu ssać mleko.

Pracownicy schroniska mówią, że pomiędzy zwierzętami wytworzyła się specjalna więź. Przebywa tam jeszcze jeden młody jeleń, znaleziony w lesie, ale w przeciwieństwie do "parkowego" malucha jest on karmiony butelką.

Dragoș Ștefănescu z AGVPS zapowiada, że organizacja zrobi wszystko, by zwierzę wróciło do naturalnego środowiska. - Chcemy, by stanął na nogi, ale obecnie znajduje się poza swoim domem - opowiada Ștefănescu. - Będziemy się nim opiekować aż do momentu, gdy będzie gotów do powrotu na wolność.