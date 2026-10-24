Ciekawostki Pająki potrafią "latać" na kilkaset kilometrów Oprac. Matylda Dziechcińska |

Naukowcy znaleźli prawdopodobnie największą na świecie sieć utkaną przez pająki Źródło wideo: Mark Audy/Reuters Źródło zdj. gł.: NAYR Arts by Ryan/AdobeStock

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Na półkuli północnej szczyt babiego lata przypada na przełomie lata i jesieni. Charakterystyczne dla niego nici są wytwarzane przez młode osobniki pająków. Powstają one z wydzieliny gruczołów przędnych, która krzepnie po kontakcie z powietrzem.

- Nazwa "babie lato" dotyczy unoszącej się w powietrzu przędzy niektórych gatunków, a niekiedy także okresu, w którym zjawisko to występuje szczególnie intensywnie - wyjaśniła Joanna Izdebska, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego.

- [Nić - przyp. red.] jest cienka, bardzo elastyczna i ma najwyższą wytrzymałość mechaniczną wśród naturalnych włókien - może zwiększyć długość nawet o 40 procent bez rozerwania się, a jej wytrzymałość jest dwukrotnie wyższa niż stali o tym samym przekroju - podkreśliła ekspertka.

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Dalekie podróże pająków

Pająki potrafią wykorzystywać babie lato do przemieszczania się na dalekie odległości. By z tego skorzystać, bezkręgowiec wspina się na podwyższenie i ustawia odwłok w górę, po czym uwalnia przędzę. Nić jest porywana przez prądy powietrza, które mogą przenieść pająka nawet na kilkaset kilometrów. Izdebska przekazała, że stawonogi podróżują m. in. w poszukiwaniu nowego domu, partnera czy pokarmu oraz chcąc chronić się przed drapieżnikami i pasożytami.

W Europie zdolność do przemieszczania się w ten sposób wykazuje wiele rodzin, między innymi: krzyżakowate, kwadratnikowate, osnuwikowate, ślizgunowate i omatnikowate. Co ciekawe, znacznie większą skłonność do wykorzystania tej sztuczki mają gatunki żyjące w klimacie umiarkowanym i chłodniejszym. Dzięki temu mogą skuteczniej kolonizować nowe obszary niż wiele gatunków występujących w strefie tropikalnej.

Zróżnicowane strategie zimowania

Gdy czas produkcji babiego lata się kończy, pająki przyjmują zróżnicowane strategie zimowania. Część dorosłych osobników ginie jeszcze jesienią po złożeniu jaj zamkniętych w ochronnych kokonach, z których młode wylęgają się na wiosnę. Niektóre gatunki przeżywają zimę w stanie hibernacji pod korą czy w ściółce, a inne mają zdolność do wytwarzania specjalnej substancji, która obniża temperaturę zamarzania płynów ustrojowych.

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- Pająki synantropijne, związane z człowiekiem, zamieszkujące w stabilnych warunkach naszych domów, pozostają aktywne przez cały rok - powiedziała Izdebska. Dodała, że pająki, które żyją w chłodniejszych miejscach, takich jak piwnice czy garaże, zimą mają spowolniony metabolizm i mogą przez długi czas obywać się bez pokarmu, zanim uda im się natrafić na zdobycz.