Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Pająki potrafią "latać" na kilkaset kilometrów

|
Pająk Joro (Trichonephila clavata) - zdj. poglądowe
Naukowcy znaleźli prawdopodobnie największą na świecie sieć utkaną przez pająki
Źródło wideo: Mark Audy/Reuters
Źródło zdj. gł.: NAYR Arts by Ryan/AdobeStock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Babie lato to coś więcej niż tylko symbol słonecznej jesieni. Dla wielu gatunków pająków jest ono naturalnym środkiem transportu. Stawonogi wykorzystują prawa fizyki, by przemieszczać się na odległość nawet kilkuset kilometrów.

Na półkuli północnej szczyt babiego lata przypada na przełomie lata i jesieni. Charakterystyczne dla niego nici są wytwarzane przez młode osobniki pająków. Powstają one z wydzieliny gruczołów przędnych, która krzepnie po kontakcie z powietrzem.

- Nazwa "babie lato" dotyczy unoszącej się w powietrzu przędzy niektórych gatunków, a niekiedy także okresu, w którym zjawisko to występuje szczególnie intensywnie - wyjaśniła Joanna Izdebska, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego.

- [Nić - przyp. red.] jest cienka, bardzo elastyczna i ma najwyższą wytrzymałość mechaniczną wśród naturalnych włókien - może zwiększyć długość nawet o 40 procent bez rozerwania się, a jej wytrzymałość jest dwukrotnie wyższa niż stali o tym samym przekroju - podkreśliła ekspertka.

>>> CZYTAJ TEŻ: Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela

Dalekie podróże pająków

Pająki potrafią wykorzystywać babie lato do przemieszczania się na dalekie odległości. By z tego skorzystać, bezkręgowiec wspina się na podwyższenie i ustawia odwłok w górę, po czym uwalnia przędzę. Nić jest porywana przez prądy powietrza, które mogą przenieść pająka nawet na kilkaset kilometrów. Izdebska przekazała, że stawonogi podróżują m. in. w poszukiwaniu nowego domu, partnera czy pokarmu oraz chcąc chronić się przed drapieżnikami i pasożytami.

W Europie zdolność do przemieszczania się w ten sposób wykazuje wiele rodzin, między innymi: krzyżakowate, kwadratnikowate, osnuwikowate, ślizgunowate i omatnikowate. Co ciekawe, znacznie większą skłonność do wykorzystania tej sztuczki mają gatunki żyjące w klimacie umiarkowanym i chłodniejszym. Dzięki temu mogą skuteczniej kolonizować nowe obszary niż wiele gatunków występujących w strefie tropikalnej.

Zróżnicowane strategie zimowania

Gdy czas produkcji babiego lata się kończy, pająki przyjmują zróżnicowane strategie zimowania. Część dorosłych osobników ginie jeszcze jesienią po złożeniu jaj zamkniętych w ochronnych kokonach, z których młode wylęgają się na wiosnę. Niektóre gatunki przeżywają zimę w stanie hibernacji pod korą czy w ściółce, a inne mają zdolność do wytwarzania specjalnej substancji, która obniża temperaturę zamarzania płynów ustrojowych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia

- Pająki synantropijne, związane z człowiekiem, zamieszkujące w stabilnych warunkach naszych domów, pozostają aktywne przez cały rok - powiedziała Izdebska. Dodała, że pająki, które żyją w chłodniejszych miejscach, takich jak piwnice czy garaże, zimą mają spowolniony metabolizm i mogą przez długi czas obywać się bez pokarmu, zanim uda im się natrafić na zdobycz.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
NaukaciekawostkiPająki
Czytaj także:
Silny wiatr w nocy
Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw
Polska
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Tej nocy pośpimy godzinę dłużej
Ciekawostki
Silny wiatr, noc
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Polska
Champi przyniósł silny wiatr i deszcz w Tajpej
Ponad 600 rannych po przejściu tajfunu. Żywioł idzie na kolejny kraj
Świat
Silny wiatr w New Brighton niedaleko Liverpoolu
W Irlandii odwołano loty, w Szkocji kursy pociągów. Wszystko przez kolejną burzę
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna
Prognoza
W Holandii sezon ogrodniczy dalej trwa
Rośliny w Holandii zachowują się, jakby była wiosna
Świat
Jesień, silny wiatr
Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju
Prognoza
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
Prognoza
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
Świat
Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Chmura przypominająca migdał zawisła na polskim niebie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w części kraju. Tutaj możliwe są alarmy
Prognoza
Austen we Francji
Załamanie pogody we Francji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
jesien liscie deszcz shutterstock_2502492827
Pogoda na weekend. Ten dzień będzie wyjątkowo deszczowy
Prognoza
Austen w Wielkiej Brytanii
Pierwsza burza w tym sezonie uderzyła. W prognozach już widać kolejną
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co mówi prognoza na 1 listopada?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co modele pokazują na 1 listopada
Prognoza
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Zawracają turystów ze szlaków, ewakuują ludność. Zbliża się Champi
Świat
Budynek w Meksyku przechylony przez huragany i burze
Apartamentowiec przechylił się o ponad 25 stopni. Wybudowano go nielegalnie
Świat
Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Tybecie
16 osób nie żyje, runęło kilkaset budynków
Świat
Grad uszkadzał auta w Arizonie
"I nagle bum, pękło tuż przy mnie"
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Ludzie uciekali w panice, pękały ściany budynków
Świat
Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela
Świat
Ulewy, deszcz
Dotrze do nas atlantycki sztorm
Prognoza
Straż pożarna interweniowała przy zalaniach, Włochy
Zginął 46-letni żołnierz. Załamanie pogody we Włoszech ma poważne konsekwencje
Świat
Wędrówka opadów deszczu w czwartek
Gdzie spadło najwięcej deszczu i gdzie go jeszcze dopada
Prognoza
19 min
pc
Niepokojący pościg na orbicie. Jaki był cel rosyjskiej operacji?
TVN24
Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
W sześć godzin spadło na nich kilkaset litrów na metr kwadratowy deszczu
Świat
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
Świat
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Badał ciemną materię. Zauważył jasny ślad
Nauka
Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej
Tajfun Champi odwołał loty i zagraża manewrom wojskowym
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom