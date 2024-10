Otworzył drzwi auta, na kierownicy wisiał leniwiec

czytaj dalej

Po ulewach doszło do gwałtownych powodzi na południowym wschodzie Hiszpanii. Wylały rzeki, zalane są drogi i budynki, woda porywała samochody. Co najmniej siedem osób jest zaginionych. W prowincji Malaga śmigłowcami ratowano mieszkańców, którzy uciekali na dachy swoich domów. W gminie El Eijido w Andaluzji spadł grad wielkości piłeczek do tenisa stołowego.