Pięć planet i Księżyc ustawiły się w jednej linii. Pierwszy raz od 18 lat

Ostatni raz z takim astronomicznym wydarzeniem mieliśmy do czynienia 18 lat temu. Chodzi o koniunkcję pięciu planet, które ustawiły się w piątek w jednej linii z Księżycem. Choć najlepszy moment na obserwację mamy za sobą, to jest jeszcze okazja, aby dostrzec to zjawisko, które następnym razem będziemy mogli podziwiać dopiero w 2040 roku. Trzeba wstać przed świtem.

Koniunkcja to zjawisko, w którym ciała niebieskie z punktu widzenia obserwatora ustawione są w jednej linii. Najczęściej mamy do czynienia z koniunkcją dwóch lub trzech planet lub koniunkcji planety z Księżycem. W czerwcu na niebie można obserwować gołym okiem aż pięć planet. To Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. W piątek do tej koniunkcji dołączył sierp Księżyca.