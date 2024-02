Drobnoustroje mogą poprawić smak herbaty

Wydawałoby się, że wysokiej jakości filiżanka herbaty zależy tylko od odmiany użytej do jej zaparzenia. Jednak nowe badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców dowodzi, że drobnoustroje żyjące na korzeniach krzewu herbacianego również mają wpływ na smak tego naparu.

Chociaż w Chinach występuje wiele różniących się genetycznie odmian krzewu herbacianego, poprawa jakości herbaty za pomocą genetyki molekularnej stanowi duże wyzwanie dla badaczy. Dlatego eksperci interesują się znalezieniem innych sposobów modyfikowania i ulepszania tego napoju, na przykład wykorzystując mikrobiomikę (ang. microbiomics). Jest to dyscyplina zajmująca się badaniem symbiotycznych mikroorganizmów, które zamieszkują powierzchnię ciała czy tkanki zwierząt i roślin. Wcześniejsze badania wykazały, że żyjące w korzeniach drobnoustroje glebowe wpływają na sposób pobierania i wykorzystywania składników odżywczych przez rośliny. Nowe badanie przeprowadzone przez chińskich ekspertów wyjaśnia, w jaki sposób drobnoustroje korzeniowe wpływają na jakość herbaty. - Dzięki mikrobiomice w korzeniach krzewów herbaty charakteryzujących się różną jakością zidentyfikowano znaczące różnice w liczebności zbiorowisk drobnoustrojów, w szczególności mikroorganizmów związanych z metabolizmem azotu - powiedział Tongda Xu z Uniwersytetu Rolnictwa i Leśnictwa Fujian w Chinach. - Co najważniejsze, dzięki wyizolowaniu i zgromadzeniu drobnoustrojów z korzeni wysokiej jakości krzewów herbaty, udało nam się znacząco zwiększyć zawartość aminokwasów w różnych odmianach krzewów herbacianych, co przełożyło się na poprawę jakości herbaty - dodał. Artykuł pojawił na łamach czasopisma "Current Biology".