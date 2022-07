Asteroida wielkości autobusu minęła Ziemię

Asteroida 2022 NF, której średnica wynosi od 5,5 do 12,5 metra szerokości, minęła w czwartek po południu Ziemię.

Asteroida o nazwie 2022 NF minęła w bezpiecznej odległości w czwartek Ziemię. O jej zbliżeniu się do naszej planety informowali naukowcy z centrum badawczego NASA Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) w Pasadenie w stanie Kalifornia.

Astronomowie odkryli ciało niebieskie kilka dni temu wykorzystując dane z programu systematycznej i ciągłej obserwacji nieba Pan-STARRS. System ten składa się z kamer i teleskopów zlokalizowanych na Hawajach, których głównym celem jest wykrywanie obiektów bliskich Ziemi. 4 lipca naukowcy zidentyfikowali obiekt i obliczyli jego przybliżony rozmiar i trajektorię. Szacują, że asteroida ma od 5,5 do 12,5 metra szerokości.

Niewielki rozmiar

Ze względu na swój niewielki rozmiar, 2022 NF nie była zaliczana do "potencjalnie niebezpiecznych" asteroid (Potentially Hazardous Asteroids). Mianem takiego obiektu określa się ciało niebieskie mające co najmniej 140 metrów średnicy, mogące zbliżać się do orbity Ziemi na odległość nie większą niż 7,5 milionów kilometrów. Chociaż nowo odkryta asteroida znalazła się w takiej odległości, była zbyt mała, aby uznać ją za zagrożenie.