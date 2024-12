Rosyjski statek zatonął na Morzu Śródziemnym

Kontenerowiec o nazwie Ursa Major zatonął na odcinku Morza Śródziemnego pomiędzy Hiszpanią a Algierią - przekazała we wtorek agencja Reutera, cytując rosyjski resort spraw zagranicznych. Ocaleni członkowie załogi zostali ewakuowani przez służby ratownicze do Hiszpanii.

Statek miał płynąć do Władywostoku

Agencja Reutera opisała, że statek miał początkowo kierować się do portu we Władywostoku, a nie do rosyjskiej bazy morskiej w Syrii w miejscowości Tartus, gdzie był wcześniej widziany.