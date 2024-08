Zapowiedź Trumpa i wymowny wpis Muska. "Gotów służyć"

Trump zapowiedział w poniedziałek w Penylwanii, że jeśli zostanie wybrany, zaproponuje prezesowi Tesli Elonowi Muskowi stanowisko rządowe lub doradcze. - To bardzo mądry gość. Z pewnością bym to zrobił, gdyby zechciał. To genialny facet - powiedział Trump. Tą samą zapowiedź powtórzył w rozmowie z agencją Reutera.