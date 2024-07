Kamala Harris musi koniecznie sprawić, by wybory stały się dla Amerykanów referendum w sprawie Donalda Trumpa, który wciąż prowadzi w tym wyścigu, ale jest bardzo niepopularny poza oddaną mu bazą zwolenników MAGA - pisze brytyjski tygodnik, odnosząc się do ruchu, który związał się z byłym prezydentem i jego hasłem: Make America Great Again (Uczynić Amerykę znowu wielką).