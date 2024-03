60-letni mężczyzna otrzymał w ostatnich latach 175 mandatów. Suma mandatów przekroczyła 30 tysięcy euro, do czego należy dodać karne odsetki za ich niezapłacenie.

Skonfiskowany samochód

Miejscowy urząd ściągający zaległe opłaty podjął w listopadzie zeszłego roku decyzję o konfiskacie samochodu dłużnika, o czym go poinformował. Kierowca dalej jednak nim jeździł. Gdy zatrzymano go do rutynowej kontroli, w trakcie weryfikacji danych okazało się, że pojazd został formalnie zajęty.