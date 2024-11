Nie żyje najstarszy weteran drugiej wojny światowej

Nie żyje najstarszy mężczyzna na świecie

Gdy w sierpniu tego roku został zapytany, jakie to uczucie skończyć 112 lat, odpowiedział: "Szczerze mówiąc, nic się nie zmieniło. Nie odczuwam tego wieku, nie ekscytuję się nim. Prawdopodobnie dlatego go dożyłem. Po prostu podchodzę do tego jak do wszystkiego innego". Biuro Rekordów Guinnessa zacytowało tę wypowiedź na swojej oficjalnej stronie w przeddzień urodzin Brytyjczyka.