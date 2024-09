Brytyjskie media informują, że księżna Kate powoli wraca do życia publicznego i podają najnowszy przykład. We wtorek na zamku Windsor poprowadziła spotkanie w sprawie jednego ze swoich projektów - dotyczącego wczesnych lat rozwoju dzieci. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele założonej przez nią Royal Foundation Centre for Early Childhood - pisze "Guardian". Nieznane są jednak szczegóły dotyczące przebiegu samego spotkania.