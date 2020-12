"Poza niecenzuralnymi słowami wielu uroniło łzy". Relacja Macieja Worocha z Dover

Sytuacja w porcie w Dover wciąż jest niespokojna. Kierowcy oczekujący na możliwość przejazdu przez kanał La Manche martwią się o swój powrót do domu. W święta im się to już prawdopodobnie nie uda. Teraz myślą o Nowym Roku. Korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch jest na miejscu w Dover i relacjonuje sytuację w brytyjskim porcie dzień przed Wigilią.

Tysiące kierowców ciężarówek utknęło w poniedziałek w Wielkiej Brytanii po tym jak francuskie władze zamknęły na 48 godzin granice dla osób i towarów przyjeżdżających na kontynent. W środę rano sytuacja była najtrudniejsza. Pozbawieni dostępu do ciepłych posiłków, przebywający w trudnych warunkach sanitarnych kierowcy w kilku grupach demonstrowali głośno swoje niezadowolenie. Doszło do krótkotrwałych starć z policją.

Testy, po wyniku których będzie można wrócić na kontynent, to element uzgodnionego we wtorek porozumienia między Francją i Wielką Brytanią. - Problem polega na tym, że dotąd ani jednego wojskowego nie widzieliśmy - przekazał Woroch w korespondencji po godz. 15. (14. czasu miejscowego).

"Poza niecenzuralnymi słowami wielu uroniło też łzy"

Jak mówił wysłannik "Faktów", "protestujący blokują całe miasto i kilkanaście kilometrów autostrady prowadzącej" do portu w Dover. - Do nich właśnie dociera wiadomość, że ze świąt z bliskimi w domu to już od pewnego czasu są nici, a teraz poważnym problemem może być dotarcie tam przed Nowym Rokiem - tłumaczył.

Korespondent "Faktów" powiedział, że "kiedy usłyszeli to kierowcy ciężarówek, to poza niecenzuralnymi słowami wielu uroniło też łzy, bo wiedzą, że bardzo ciężko będzie im przez najbliższych kilka dni". - Większość z nich stoi tu już kilkadziesiąt godzin bez dostępu do świeżej wody, ciepłego jedzenia czy nawet toalety. Czekają więc jak na zbawienie na testy. Mają nadzieję, że wyjdą negatywne i wtedy będą mogli ruszyć w drogę. Ale wszyscy wiedzą, oni też, że to nie nastąpi prędko - podsumował Maciej Woroch.