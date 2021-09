Decyzja londyńskiego sądu w sprawie testamentu księcia Filipa

Brytyjski sąd zdecydował, że testament zmarłego w kwietniu księcia Filipa zostanie zapieczętowany, a jego treść nie powinna zostać ujawniona przez co najmniej 90 lat. "Stopień rozgłosu, jaki publikacja zapewne by przyciągnęła, byłby bardzo obszerny i całkowicie sprzeczny z celem utrzymania godności suwerena" - tłumaczył sędzia, który orzekł w sprawie testamentu męża królowej Elżbiety II.

Testamenty w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj udostępniane do publicznej wiadomości, ale zgodnie z konwencją sięgającą 1910 roku po śmierci wysokiego rangą członka rodziny królewskiej, sądy są proszone o zapieczętowanie ich testamentów. Sędzia Andrew McFarlane, najwyższy rangą sędzia w sprawach rodzinnych, orzekł, że testament Filipa powinien być zapieczętowany na 90 lat, a po tym czasie można go otworzyć na osobności i zastanowić się, czy powinien zostać opublikowany. To pierwszy raz, gdy sędzia określił, po jakim czasie testament może zostać otwarty.