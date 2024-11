Trump wygrał wybory, wcześniej uznano go winnym. Sąd wstrzymał czynności

Prowadzący sprawę Donalda Trumpa sędzia Juan Merchan przychylił się we wtorek do wniosku prokuratorów, by zawiesić harmonogram czynności w sprawie, aby "rozważyć ostatnie wydarzenia" w związku z wyborczym zwycięstwem kandydata republikanów. Sędzia dał prokuraturze i prawnikom czas do 19 listopada na złożenie propozycji, jak dalej procedować.