Pentagon: Lloyd Austin pozostaje w szpitalu, jest w dobrym stanie

Szef Pentagonu Lloyd Austin przeszedł w grudniu 2023 roku zabieg prostatektomii w związku z wykrytym u niego rakiem prostaty - podał we wtorek resort.

Szef Pentagonu w szpitalu

"Jego rak prostaty został wykryty wcześnie, a jego prognozy są doskonałe" - podkreśliła placówka. Dodała przy tym, że przyczyną ponownego przyjęcia Austina do szpitala był silny ból brzucha i nogi spowodowany infekcją dróg moczowych. Szef Pentagonu miał być nieprzytomny podczas samego zabiegu, lecz zachowywał przytomność przez cały pobyt w szpitalu.

Pentagon z opóźnieniem informuje o operacji Austina

Zarówno Austin, jak i Ryder przyznali, że popełnili błędy i zapowiedzieli dokonanie przeglądu procedur, by zapewnić, że sytuacja się więcej nie powtórzy. Mimo wezwań do dymisji, Biały Dom i Pentagon zaprzeczyły, by rozważały zwolnienie Austina.